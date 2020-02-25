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На дерби «Динамо» — «Спартак» осталось около трех тысяч билетов

21:25
«ВТБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«ВТБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», на матч чемпионата России «Динамо» — «Спартак» в продаже осталось около трех тысяч билетов. В основном на VIP-места, а также на сектора активной поддержки бело-голубых, куда по соображениям безопасности билеты продаются не в интернете, а только в кассах арены.

Вместимость стадиона на футбольных матчах — 25 716 человек. На дерби ожидается аншлаг.

Встреча пройдет в субботу, 29 февраля, на «ВТБ Арене». Начало — в 16.30. (Константин Алексеев)

Динамо — Спартак

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