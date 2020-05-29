Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о самом важном голе за свою карьеру в армейском клубе.

— Думаю, самый важный был в игре с «Ростовом», — сказал Вернблум в эфире Youtube-канала ЦСКА. — Не помню год, но мы пробились в Лигу чемпионов, а я забил на последних минутах. Мы знали, что не хотим играть в Лиге Европы, нам не нравился этот турнир, мы хотели быть среди лучших. Тот гол был великолепным. Если я правильно помню, одно из последних касаний в игре и итоговое второе место.

Нравилось ли мне играть на позиции форварда? Если тренер ставит меня форвардом, его я и буду играть. Конечно, моя основная позиция — в полузащите, но Виктор Гончаренко вообще ставил меня центральным защитником в каких-то играх и это тоже было нормально.