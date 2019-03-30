21:13 | Футбол — РПЛ

"Мы сегодня проиграли матч, о чем можно говорить?" Парфенов - о поражении от "Ростова"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения от "Ростова" в матче 21-го тура премьер-лиги (1:2) кратко прокомментировал игру своей команды. 

- У нас был свой план на игру с самого начала, но есть соперник, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Как и кто сыграл - будем разбирать индивидуально на теории. Мы сегодня проиграли матч, о чем можно говорить?

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Ростов - Урал

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