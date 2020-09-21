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«Мы получили предложение от «Спартака». Агент Рассказова — о переговорах с клубом

13:20
Николай Рассказов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Николай Рассказов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Агент защитника «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис прокомментировал переговоры с клубом по новому контракту 22-летнего футболиста.

— Мы получили предложение от «Спартака». Ведем переговоры, — сказал Мижигурскис. — Я попросил Шамиля Газизова дать Николаю возможность играть за «Спартак-2», поскольку он основной игрок молодежной сборной, а ей предстоят решающие матчи отбора на Евро. (Артем Калинин)

Всего за красно-белых Рассказов провел 50 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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