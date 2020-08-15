«Мы никому из вас ничего не должны». Фанаты «Локо» ответили Баринову

Объединение фанатов «Локомотива» UnitedSouth в своем Instagram выступили с обращением, в котором пояснили, почему болельщики выражают протест против руководства московской команды во время матчей. Ранее полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов выразил озабоченность большим количеством негатива от фанатов.

Полный текст письма болельщиков:

«Мы считаем ошибкой молчать о своем несогласии с политикой руководства, которое совершает кучу безнаказанных ошибок и указывает болельщикам, что они «ни с какой точки зрения не могут оказать серьезное влияние на клуб».

Руководители должны осознавать и помнить, что «Локомотив» — не их собственность. «Локомотив» — наш общий клуб, а господа Кикнадзе и Мещеряков — временные наемные (!) работники. Они — в том числе Кикнадзе и Мещеряков — приходят и уходят. Кто-то с благодарностью и уважением со стороны болельщиков за проделанную работу и титулы, а кто-то — с позором.

В любой момент с клубом остаются только болельщики. В фанатском движении «Локомотива» всегда ценили единство. И мы призываем всех болельщиков сохранять это важное качество. Господин Кикнадзе прячется за спинами игроков, противопоставляет команду и футболистов и пытается поссорить нас. Однако, несмотря на упреки со стороны Дмитрия Баринова, мы не позволяли себе оскорблений или критику команды.

И отдельно — Дмитрию. Когда ты заявляешь, что болельщики «должны», вспомни и другие матчи, кроме Суперкубка-2020. Как болельщики поддерживали «Локомотив» и во время победных серий и чемпионских матчей, и когда все было очень плохо. Даже когда команда в конце прошлого года выдала «знаменитую» серию из 11 матчей с 1 победой, на которую теперь ссылается Кикнадзе, болельщики ездили за вами по городам и странам и поддерживали, не снижая планку ни на секунду.

Мы никому из вас ничего не должны: ни Кикнадзе, ни тебе. И в контракте у тебя нет строчки, что ты играешь по схеме «деньги + помощь болельщиков». Мы имеем право проявлять свои эмоции так, как хотим и этого требует ситуация. Сейчас наши эмоции просты: нам больно, что в клубе непрофессионалы.

Хочешь разговор — мы открыты к диалогу. Только не надо забрасывать прессу просьбами и укорами.

Мы видели в тебе будущего капитана нашего клуба. Но этому званию нужно соответствовать. Трибуны «Локомотива» единственные поддерживали тебя во время конфликта по теме зарядов «про Спартак». И когда ты критикуешь болельщиков, не забывай еще и про свои слова: «Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был за границей».

Похвальное желание уехать. Для тебя «Локомотив» — любимая работа, и мы приветствуем твое рвение и отношение к делу. Однако когда ты в будущем вдруг уйдешь, потому что «Локомотив» методами нынешнего руководства стал середняком или потому что тебя оценит какой-нибудь английский клуб, мы останемся здесь. И будем болеть за этот клуб на трибуне своего стадиона.

Ты, Дима, несколько раз уточнил: «Мы — команда, а не руководство». Так вот болельщики — это и есть «Локомотив». Поэтому мы имеем право открыто и громко заявлять: наш клуб в беде!

Г-да Кикнадзе и Мещеряков пытаются аргументировать свои действия словами о неких планах и стратегиях клуба, но мы ни разу не видели подробности, даты и цифры. Мы не знаем, какая ответственность лежит на руководстве и что будет, если некие планы не будут реализованы. Получится так же, как с потерей Хвичи или «новым» сайтом? То есть, никак?

Мы не отворачиваемся от команды, мы не высказываемся против нового тренера, не критикуем игроков. Пока не поздно и пока руководство не насовершало еще кучи ошибок, мы требуем ухода этих «руководителей» из «Локомотива».

Продолжить шизу как ни в чем не бывало — это мало того, что замолчать проблему, так еще и продолжить идти по «плану Кикнадзе». К чему приводит стратегия таких «эффективных менеджеров», мы уже видели несколько лет назад", — говорится в сообщении фанатов.