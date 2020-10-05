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«Мы не ошиблись, доверив матч «Спартак» — «Зенит» Кукуяну». Хачатурянц — о работе арбитра в матче лидеров

18:50
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал работу Павла Кукуяна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Это был важнейший матч, и Кукуян проявил себя очень хорошо. Да, безусловно, были какие-то ошибки, но в целом он контролировал игру и справился, наверное, с самым сложным матчем в своей жизни. Я считаю, мы не ошиблись, доверив ему эту встречу, дальше он будет только прогрессировать и получать назначения на другие ответственные матчи», — сказал Хачатурянц в интервью РИА Новости.

«Кукуян доказал, что у нас могут появляться новые имена в судействе, — продолжил Хачатурянц. — Нам действительно нужны новые люди, способные обслуживать матчи такого накала. Все хотят новых имен в судейском корпусе, в том числе наши клубы. Они сами нам говорят: пусть приходят новые арбитры, ошибаются, но прогрессируют. Обновление судейского корпуса — одна из главных наших задач, впереди предстоит большая работа».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201005/futbol-1578213202.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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