Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал работу Павла Кукуяна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Это был важнейший матч, и Кукуян проявил себя очень хорошо. Да, безусловно, были какие-то ошибки, но в целом он контролировал игру и справился, наверное, с самым сложным матчем в своей жизни. Я считаю, мы не ошиблись, доверив ему эту встречу, дальше он будет только прогрессировать и получать назначения на другие ответственные матчи», — сказал Хачатурянц в интервью РИА Новости.

«Кукуян доказал, что у нас могут появляться новые имена в судействе, — продолжил Хачатурянц. — Нам действительно нужны новые люди, способные обслуживать матчи такого накала. Все хотят новых имен в судейском корпусе, в том числе наши клубы. Они сами нам говорят: пусть приходят новые арбитры, ошибаются, но прогрессируют. Обновление судейского корпуса — одна из главных наших задач, впереди предстоит большая работа».