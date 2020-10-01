«Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть». Семак о конкуренции в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» сравнил два чемпионства команды под своим руководством и уровне конкуренции в премьер-лиге.

— Оба ваших чемпионства в качестве главного тренера «Зенита» были завоеваны с запасом — за три и четыре тура до конца турнира. Какое из них далось сложнее?

— Трудно сравнивать, поскольку в обоих случаях путь к победе был сложный и нервный. Что касается запаса, то это видимость. Запас, как правило, проявляется лишь в конце сезона. А начало всегда сложное. Круг кандидатов, которые борются за звание чемпиона России, определяется ближе к зимнему перерыву. Так что наше превосходство по очкам — не панацея. Мы не настолько сильнее других, чтобы выйти на поле и пешком всех обыграть. Нам надо работать, трудиться, не стоять на месте, чтобы результаты были хорошими.

— Когда вам было сложнее — в первые полгода, когда работали в «Зените» с составом, собранным предшественниками, или уже после собственных трансферов, когда спрос с вас стал строже?

— Спрос всегда одинаковый. И в футбол играют прежде всего люди. И тренерский штаб должен делать максимум возможного. Стараться, чтобы каждый игрок был на своем месте, хорошо себя чувствовал и показывал свой лучший футбол. И в первый сезон до зимнего перерыва с тем составом, что у нас был, мы тоже шли на первом месте. Было тяжело. Но ребята старались. Они молодцы, сделали большое дело.

— В первый сезон пришлось поступаться своими тренерскими принципами?

— Что касается принципов, я прежде всего оцениваю возможности игроков. И отталкиваясь от них, выстраиваю ту игру, которую хотел бы видеть. Это работа шаг за шагом. Конечно, когда появляется возможность взять того или иного футболиста, мы пытаемся встроить его в уже существующую команду, усилить ее слабые места. И если позволяют обстоятельства, стараемся брать именно тех игроков, которые подходят под наше видение футбола.