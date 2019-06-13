"Мы не бандиты". Речь Кирилла Кокорина на заседании в суде

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл выступил с речью на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда по делу об участии в двух драках в центре столицы осенью 2018-го.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Поддерживаю защиту. Добавить нечего особо. Пару моментов, мне просто интересно с точки зрения логики. Ехать куда-то в лагеря – для чего это надо в нашем случае? Мы не бандиты, мы ничем таким не занимались. Все занимались спортом. Кто-то учится, кто-то детей учит в футбол играть. Что мы можем сделать полезного на зоне? Почему не дать условный срок или что-то еще. В чем смысл?

Хотелось бы, чтобы вы удовлетворили прошения наших адвокатов. Хочется выйти, чтобы все вернулось в свое русло. Может, уже не на таком уровне играть. Все-таки время прошло. Я не думаю, что надо отправлять в лагерь. Но это ваше решение, будете отталкиваться от него. (Александр Рогулев)

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!