Нападающий Александр Кокорин в эфире программы «Фетисов» рассказал о своем возвращении в «Зенит».

Несмотря на разговоры о важности футболиста, 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

— Ты мог бы не спорить с руководством и по примеру Артема Дзюбы пойти в клуб, где тебя ждут и дают шанс проявить себя.

— Вячеслав Александрович, я понимаю, о чем вы говорите. Но, повторюсь, у меня была цель, и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут — я им не нужен. Сейчас хоп и сказали — ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.

— Когда ты подписывал контракт в нем не было пункта, что возможен перевод в аренду без твоего согласия?

— Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но всё вышло по-другому.