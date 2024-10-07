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Сегодня, 18:15

Мусаев заявил, что у Николича была запредельная мотивация на дерби с «Динамо»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, как главный тренер команды Марко Николич настраивал его во время матча 11-го тура РПЛ с «Динамо».

Игра прошла в воскресенье, 6 октября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. 23-летний Мусаев стал автором победного гола в этой встрече.

«Обычное наставление было. Но в течение тренировочной недели тренер хорошо настраивал на матч. Он хотел выиграть это дерби. У него запредельная мотивация была», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ ЦСКА 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Динамо» 20 баллов и пятая строчка.

Источник: РБ Спорт
Тамерлан Мусаев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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