Мусаев заявил, что «Краснодар» в ближайшие дни объявит о новом трансфере

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, присоединятся ли к команде новые игроки.

«Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно», — приводит matchtv.ru слова Мусаева.

В воскресенье, 20 июля, «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) в 1-м туре РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 26 июля против «Локомотива».

В сезоне-2024/25 черно-зеленые стали чемпионами России. Команда завоевала золотые медали РПЛ впервые в истории.