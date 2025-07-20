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20 июля 2025, 18:34

Мусаев заявил, что «Краснодар» в ближайшие дни объявит о новом трансфере

Алина Савинова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, присоединятся ли к команде новые игроки.

«Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно», — приводит matchtv.ru слова Мусаева.

В воскресенье, 20 июля, «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) в 1-м туре РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 26 июля против «Локомотива».

В сезоне-2024/25 черно-зеленые стали чемпионами России. Команда завоевала золотые медали РПЛ впервые в истории.

Гаэтан Перрен, Илья Самошников, Жедсон Фернандеш и&nbsp;Вендел.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», «Краснодар» подписывает игроков из Франции, будущее Вендела. Таблица трансферов РПЛ

Источник: matchtv.ru
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Мурад Мусаев
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РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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