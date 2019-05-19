Мусаев заявил, что "Краснодар" сделает все, чтобы занять второе место в премьер-лиге

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0) заявил, что его команда сделает все, чтобы занять второе место.

- Хороший итог, мы повторили лучший результат клуба в премьер-лиге, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - У нас есть шанс побороться за второе место. Надеемся показать лучшую игру с "Рубином". Хотелось бы занять второе место - мы все сделаем для этого. Наши зрители уже раскупили все билеты – мы не можем сыграть плохо.

Ради таких моментов мы трудимся, меньше видим семью и друзей. В этом году мы могли бы добиться большего, но после Нового года был кадровый дефицит. Если бы этого не было, мы были бы в чемпионской гонке до сих пор. В реализации мы превзошли "Арсенал". Мы хорошо проявили себя в завершающей стадии атак. Но Тула провела очень сильный сезон.

"Краснодар" занимает 3-е место, имея в активе 53 очка. "Быки" впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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