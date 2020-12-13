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Мусаев считает, что матч с «Локомотивом» был сложным для «Краснодара»

18:51
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе над «Локомотивом» (5:0) в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Он отметил, что счет не должен вводить в заблуждение. По его мнению, игра была сложной.

«Мы счастливы, что выиграли — это праздник для наших болельщиков, — сказал Мусаев в эфире канала «Матч премьер». Когда был счет 2:0, у соперника был пенальти и были возможности забивать. Мы заменами смогли кардинально усилить игру, чего соперник не смог. Счет не должен вводить в заблуждение, это был сложный матч.

Были сделаны замены, чтобы добавить компактности в середине и выпустить свежих игроков. У нас в первый раз за много-много лет была полная заявка. У нас есть обойма игроков, которая может претендовать на состав. Рад, что сыграть могли почти все».

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