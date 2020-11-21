Мусаев рассказал о пользе паузы на матчи сборных для «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о пользе паузы на матчи национальных сборных и поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
— В этот раз нам повезло, в этот раз меньше игроков уезжали в сборные, — сказал в эфире «Матч Премьер» Мусаев. — Мы хорошо отработали паузу. Больные получили шанс залечить травмы. У Смольникова получилось это сделать, Рамирес восстановился не в полной мере, Вандерсон близок к тому, чтобы вернуться, Ари уже в заявке. Мы провели паузу с пользой, она нам была очень нужна. Остается только выходить на поле и отдавать все силы, чтобы оставаться в гонке во всех турнирах.
Всем трудно играть с «Тамбовом», мы — не исключение. Эта команда обороняется большими силами, рассчитывает на длинные передачи, подборы, быстрые атаки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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