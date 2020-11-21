Мусаев рассказал о пользе паузы на матчи сборных для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о пользе паузы на матчи национальных сборных и поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— В этот раз нам повезло, в этот раз меньше игроков уезжали в сборные, — сказал в эфире «Матч Премьер» Мусаев. — Мы хорошо отработали паузу. Больные получили шанс залечить травмы. У Смольникова получилось это сделать, Рамирес восстановился не в полной мере, Вандерсон близок к тому, чтобы вернуться, Ари уже в заявке. Мы провели паузу с пользой, она нам была очень нужна. Остается только выходить на поле и отдавать все силы, чтобы оставаться в гонке во всех турнирах.

Всем трудно играть с «Тамбовом», мы — не исключение. Эта команда обороняется большими силами, рассчитывает на длинные передачи, подборы, быстрые атаки.