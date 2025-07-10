Мусаев рассказал, кому посвятил золото чемпионата России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, кому посвятил золото чемпионата России-2024/25.

— Вспоминая весь свой путь к золоту-2025, кому посвящаете этот титул?

— Сергею Николаевичу. Он сделал для меня очень много, и я хотел стать тренером, который подарит ему этот титул. Хотя «подарит» — неправильное слово. Потому что он сам все это и создал, во главе этого корабля и стоит, переживал все, что за эти годы было связано с клубом. Эта победа — для него.

«Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» по итогам сезона на 1 очко опередили «Зенит».