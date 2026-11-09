Мусаев рассказал, как Кордоба поддержал его после неудачного матча «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о неожиданном звонке нападающего Джона Кордобы во время неудачной серии команды.

— Кто поддержал в трудную минуту, кроме Сергея Галицкого и других руководителей клуба?

— Отмечу, как после «Балтики» в 12 часов ночи позвонил Кордоба. Джон сказал: мы столько всего пережили вместе — победы, финалы, золото. И непростой период тоже пройдем вместе, со всем справимся. Было приятно слышать, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

«Краснодар» сыграл с «Балтикой» вничью (1:1) в 13-м туре РПЛ. Калининградцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. 7 ноября команда Мусаева обыграла ЦСКА (4:2), прервав семиматчевую серию без побед в чемпионате. Кордоба оформил дубль, забив на 16-й и 82-й минутах.