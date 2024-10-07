Мусаев рассказал, что заранее готовился к празднованию гола в стиле Месси

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев объяснил, почему отпраздновал гол в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» в стиле аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Игра прошла в воскресенье, 6 октября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. 23-летний Мусаев стал автором победного гола в этой встрече.

«Сидел в отеле и думал, если я выйду во втором тайме и забью победный, могу что-нибудь такое сделать. Поэтому, в голове сидело, если честно, — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 6 голами и одной результативной передачей.