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10 июля 2025, 09:10

Мусаев ответил, был ли обижен на Галицкого, когда тот не позволил ему поехать на стажировку к Сарри

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, был ли он обижен на Сергея Галицкого, когда тот после первого его сезона во главе «быков» не позволил ему поехать на стажировку к Маурицио Сарри.

— Вы не были внутренне обижены на Галицкого, когда он в первом сезоне во главе главной команды не отпустил вас на стажировку к глубоко вами уважаемому Маурицио Сарри в «Наполи»?

— Немного расстроился, но ничего критического. Принял это решение с уважением и сейчас понимаю, что оно было правильным. Галицкий объяснил свою позицию, сказал, что я должен сформировать свой тренерский стиль, и пока не надо ни у кого учиться, чтобы не начать слепо копировать. Сформируешь, мол, свой стиль, а потом начнешь ездить.

И через год я поехал к Лопетеги в «Севилью», причем все это организовал клуб. Тогда президент посчитал, что я нашел свою дорогу, развиваю свое. С тех пор «Краснодар» только помогал мне со стажировками. Рассматриваю теперь эту историю как продолжение книги Тарасова и его рассказа о самобытности советского стиля. Сначала надо искать свое, а уже найдя, наслаивать на него чужой опыт.

Мурад Мусаев и&nbsp;его супруга после победы &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;чемпионате России-2024/25.«Курьером можно заработать больше, чем детским тренером. Но в футболе сбываются мечты». Большое интервью Мусаева

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
Маурицио Сарри
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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