Мусаев ответил, был ли обижен на Галицкого, когда тот не позволил ему поехать на стажировку к Сарри

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, был ли он обижен на Сергея Галицкого, когда тот после первого его сезона во главе «быков» не позволил ему поехать на стажировку к Маурицио Сарри.

— Вы не были внутренне обижены на Галицкого, когда он в первом сезоне во главе главной команды не отпустил вас на стажировку к глубоко вами уважаемому Маурицио Сарри в «Наполи»?

— Немного расстроился, но ничего критического. Принял это решение с уважением и сейчас понимаю, что оно было правильным. Галицкий объяснил свою позицию, сказал, что я должен сформировать свой тренерский стиль, и пока не надо ни у кого учиться, чтобы не начать слепо копировать. Сформируешь, мол, свой стиль, а потом начнешь ездить.

И через год я поехал к Лопетеги в «Севилью», причем все это организовал клуб. Тогда президент посчитал, что я нашел свою дорогу, развиваю свое. С тех пор «Краснодар» только помогал мне со стажировками. Рассматриваю теперь эту историю как продолжение книги Тарасова и его рассказа о самобытности советского стиля. Сначала надо искать свое, а уже найдя, наслаивать на него чужой опыт.