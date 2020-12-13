Мусаев отреагировал на эмоции Кабеллы при замене в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после разгромной победы над «Локомотивом» (5:0) в матче 18-го тура РПЛ высказался о поведении полузащитника Реми Кабелла.

— Готовы ли психологически броситься в борьбу за лидерство в чемпионате?

— А как можно быть не готовыми бороться за высокие места? Конечно, хотим добиться максимального результата, все это сделаем.

— С чем связана эмоциональная реакция Реми Кабеллы на замену?

— Это нормально, что игрок недоволен, когда его меняют. Реми хочет играть, забивать, быть лидером, которым он и является. Но по игре мы посчитали, что в середине нам нужно было добавить свежих футболистов, потому что именно через центр у соперника на старте второго тайма начало все получаться. Я считаю, замены были сделаны правильно. Хорошо вышел Вилена, Классон хорошо сместился в середину. Это нормальные рабочие моменты. Все хотят играть, но нужно уважать наши решения, выход партнеров. Ничего страшного, что футболист так реагирует.

— Какие у вас впечатления от игры в этот период? Обычно уже в это время наступает пауза в чемпионате.

— Если играем на стадионах, где есть условия, то нормально. Сложнее там, где плохая погода, снег, большой минус. Там футбол уже не футбол. Мы проводим последние матчи дома, где нет проблем, хорошее поле.

(Екатерина Потапова)