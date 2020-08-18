Мусаев отметил дисциплинированность игроков «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил свою команду после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:0).

— Соперник хорошо организован и готов физически, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — Они большими силами нас накрывали. Рад, что мы проявили дисциплину. В начале второго тайма начали проседать, но смогли взять себя в руки.

Сейчас у всех сложный календарь. И все чаще на первый план выходит умение проявить дисциплины и четко выполнить установку.