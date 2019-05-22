Мурад Мусаев заявил, что "Краснодар" поборется за чемпионство в следующем сезоне

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на встрече с болельщиками поделился планами на будущий сезон, а также на комплектование состава, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я могу пообещать, что приложим все усилия для достижения этой цели в следующем сезоне, – отметил Мусаев. – Постараемся сделать все, что в наших силах. Трансферы? Мы ожидаем в это межсезонье будет еще 3 трансфера. Рассчитываем на наших воспитанников, но им нужно еще много работать. Мы не будем вводить в состав их искуственно, а лишь тогда, когда они будут готовы.

– Когда получите категорию PRO?

– Это формальность. Вы же знаете, что я – главный тренер, неважно как записан. По окончании сезона у меня будет экзамен, я получу категорию А, а потом уже смогу подать документы на категорию PRO.