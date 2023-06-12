Мусаев: «Галицкий давал свой вертолет, чтобы убедить иностранцев перейти в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как владелец быков Сергей Галицкий убеждал легионеров перейти в свой клуб.

«Сложно ли привозить легионеров в Краснодар? С некоторыми было сложно. Иногда, чтобы привезти иностранцев, Сергей Николаевич Галицкий давал свой вертолет и от академии, стадиона и до базы они летали на нем, чтобы у них сложилось хорошее впечатление. А еще сложнее — уговорить жен футболистов. Смолов хотел уехать из Краснодара на следующий год? В Краснодаре одни из лучших условий для футбола в мире. Считаю во главу угла надо ставить карьеру. Если прогрессируешь, можно потерпеть. Тем более Федя провел сильные годы здесь», — приводит слова Мусаева Sport24.

Сейчас Мурад Мусаев тренирует азербайджанский «Сабах».