Мурад Мусаев – о матче с "Нью-Ингленд Революшн": "Добились заслуженной победы"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу в товарищеском матче с "Нью-Ингленд Революшн"​, сообщает официальный Youtube-канал "быков".

– Мы довольны содержанием игры. Матч проходил на высоких скоростях. У нас хорошо получался выход из обороны, высокий прессинг. В целом, был довольно плотный матч. После перерыва мы гораздо эффективнее действовали в атаках. Больше двигали мяч в средней части поля. Отрезали линии соперников, как следствие смогли забить два мяча. Молоджежь очень хорошо выглядела в тренировочном процессе, сегодняшняя игра – это продолжение того, что они выполняют ежедневно на тренировках. Было тяжело в определенные моменты, поскольку соперник превосходил нас в силе и был хорошо готов физически. Во втором тайме за счет быстрой работы с мячом и общекомандной скорости мы нивелировали этот момент и добились заслуженной победы, – сказал Мусаев в видео на Youtube-канале "Краснодара".

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