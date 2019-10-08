Мурад Мусаев: «Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина. Летом игрок обороны «Рубина» подписал с «быками» контракт на пять лет. Однако клуб Сергея Галицкого оставил Сорокина в аренде в казанской команде до конца сезона-2019/20.

— Учитывая ужесточение лимита, мы приобрели качественного футболиста с российским паспортом на дефицитную позицию. Но с наскока выиграть конкуренцию в центре обороны у Мартыновича, Спаича и Фьолусона было бы трудно. Ребята сыгранные, хорошо понимают друг друга. Вводить Сорокина в пожарном порядке в состав тоже неправильно. Решили — пусть спокойно пройдет с «Краснодаром» сборы, поймет наши требования.

— Вы с Сорокиным на эту тему говорили?

— Конечно. Егор все понял. Я объяснил, что в Казани у него будет стабильная игровая практика. Мы и подумать не могли, что «Рубин», продав нам защитника, тут же усадит его в запас! То, что происходит, нас категорически не устраивает. Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой.

Полностью интервью Мурада Мусаева читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»