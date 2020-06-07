«Может наступить момент, когда нечем будет платить». Как в «Урале» решили вопрос с понижением зарплат

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал интервью «СЭ», в котором, в частности, рассказал, как в клубе решали вопрос с понижением зарплат игрокам на фоне пандемии коронавируса и паузы в чемпионате.

— У нас уровень зарплат не такой, как у «Зенита» и «Спартака», поэтому и урезать зарплаты на столько-то процентов, как там, мы не можем, — сказал Парфенов. — И все-таки на какие-то шаги в этом плане вынуждены были пойти. Но сначала с президентом клуба Григорием Ивановым объяснили игрокам, что в связи с трудностями у спонсоров может наступить момент, когда нечем будет платить зарплату. А потому для подстраховки создали «резервный фонд», куда перевели определенные суммы из числа тех, кто получает больше миллиона. Все эти деньги сейчас находятся в клубе и в случае необходимости будут выплачены.

Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня.

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