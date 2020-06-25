Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем восстановлении после разрыва крестообразных связок в 2007 году. По словам голкипера, тогдашний тренер армейцев Валерий Газзаев помог ему психологически, после чего Акинфеев уверенно отыграл на Евро-2008. После ЧМ-2018 он завершил карьеру в сборной России.

— Валерий Георгиевич форсировал мою подготовку. Надо было восстанавливаться примерно 6 месяцев, — сказал Акинфеев в эфире передачи «Сычев подкаст» на YouTube. — У нас оставалось две игры. Валерий Георгиевич вызывает, говорит: «Готов?» У меня ничего не болело, я был здоров, но четырехглавой нет, не накачалась. Он говорит: «Сейчас за три дня подкачаешь, давай».

Ну я на тренажеры сел, все качаю. Выиграли 1:0, 3:0. Заняли, по-моему, третье место. Дал мне психологический толчок. Потом было легче. Хотя на Евро была и жидкость в колене, и нога побаливала. Но психологически уже был настроен. Уже и жидкость в колене — плевать, ты играешь, и всё.

Говорили, что вторая травма — это рецидив. Чушь, я четыре года нормально играл, просто несчастный случай был. После второй травмы было еще тяжелее.

Когда красивая история со сборной закончилась, кто-то обрадовался, кто-то говорил, мол, как так? Люди не хотят подумать головой и встать на мое место. Что он чувствует? Может, он ходит давно на одном хряще, а им выдавай каждый раз 2018 год.