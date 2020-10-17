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Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»

20:11
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Новичок «Спартака» Виктор Мозес дебютировал в чемпионате России. Полузащитник вышел на поле во втором тайме матча 11-го тура против «Химок».

Химки — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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