Мойзес заявил, что пока не думает о получении российского паспорта

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, планирует ли получить российское гражданство.

«Поздравляю Малкома и Клаудиньо с получением российского паспорта. Они в России уже много времени, я приехал не так давно. Рад быть здесь, но двигаюсь шаг за шагом. Пока про российский паспорт не думаю», — приводит слова Мойзеса Sport24.

В этом году гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.