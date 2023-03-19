Мойзес поделился мнением о состоянии Дивеева после матча с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о состоянии Игоря Дивеева после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Наша профессия предполагает порой довольно жестокие стыки, никто не застрахован от травм. Мне не удалось пока пообщаться с Дивеевым. Лучше адресовать этот вопрос докторам. Все-таки будем надеяться, что ничего серьезного с ним не случилось.

— В чем главное отличие сегодняшнего матча «Зенита» от того, который был в первом круге чемпионата?

— Если не ошибаюсь, первый матч был во втором туре, мы только закончили предсезонный сбор, я подъехал, ребята начали собираться — было слабое понимание, сыгранность. Надо не забывать, что «Зенит» — сильная команда с очень качественными игроками. На сегодняшний момент команда уже сыгралась, взаимопонимание гораздо лучше. Дома показали высокий уровень интенсивности, матч был совершенно другой.

Без сомнения, мы играли с лидером чемпионата, с командой, которая на протяжении последних лет 4-5 является чемпионом России. У них качественный подбор игроков, без сомнения, празднование в раздевалке сегодня было более эмоциональным. Это победа с гораздо большим градусом.