4 августа, 14:17

Мостовой: «Сенсаций в РПЛ не жду, я оцениваю по составу и игрокам, а не как комментаторы, которые языком чешут»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, ждет ли он сенсаций в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Те пять команд, которые будут наверху вместе с «Зенитом», вот они там и будут. Пока сенсаций не жду. Оцениваю по составу и игрокам. Я же не как комментаторы, которые языком чешут», — сказал Мостовой «СЭ».

После 3 туров чемпионата России лидирует «Локомотив» (9 очков), вторыми идут «Крылья Советов» (7), третья — «Балтика» (7).

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Да ничем ты от геничей и чердаков давно не отличаешься

    04.08.2025

  • Pitersamur

    «Те пять команд, которые будут наверху вместе с «Зенитом», вот они там и будут." Какой-то поток сознания... Кто-то в редакции решил посмеяться над Мостовым, раз такое напечатал?

    04.08.2025

  • Max Stch

    А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Боксер

    04.08.2025

  • Fanatico

    царь дело излагает

    04.08.2025

  • mikeV

    Провидец! Те, что будут, те и будут! Наверное, а те, что не будут, то те и не будут?? Это гениально!

    04.08.2025

  • semenarsonist

    Как же он чувствует...

    04.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Саша, ты прав, но жаль, что ты так рано сбежал из Спартака!

    04.08.2025

  • Millwall82

    чем и занимается Мостовой уже 20 лет)

    04.08.2025

  • zg

    То есть Крылья,Балтика и Акрон?Саня,похмеляться надо уметь,а не пить просто так!

    04.08.2025

  • шрек

    В точку!

    04.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

