Мостовой: «Сенсаций в РПЛ не жду, я оцениваю по составу и игрокам, а не как комментаторы, которые языком чешут»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, ждет ли он сенсаций в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Те пять команд, которые будут наверху вместе с «Зенитом», вот они там и будут. Пока сенсаций не жду. Оцениваю по составу и игрокам. Я же не как комментаторы, которые языком чешут», — сказал Мостовой «СЭ».

После 3 туров чемпионата России лидирует «Локомотив» (9 очков), вторыми идут «Крылья Советов» (7), третья — «Балтика» (7).

