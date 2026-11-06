Мостовой: «У Мусаева не хватит мужества уйти в отставку в случае поражения от ЦСКА»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах «Краснодара» в осенней части сезона. Последняя победа в РПЛ у «Краснодара» была в августе, когда «быки» переиграли «Ростов» (1:0).

«О «Краснодаре» и в частности о Мусаеве я еще давно все сказал. И своего мнения я менять не собираюсь. У команды очевидный кризис, и, как я вижу, никто не понимает, как выруливать из этой ситуации. Восемь матчей без побед — безумие просто, и это речь идет о топ-клубе России. Напомню, что Ивича убрали за куда меньшую серию без побед. Если завтра «Краснодар» проиграет ЦСКА, то Мусаев должен будет сам уйти в отставку. Но уверен, этого не будет — ему не хватит мужества», — сказал Мостовой «СЭ».

После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

7 ноября «Краснодар» сыграет против ЦСКА.

Кирилл Радченко