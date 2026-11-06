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Мостовой: «У Мусаева не хватит мужества уйти в отставку в случае поражения от ЦСКА»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах «Краснодара» в осенней части сезона. Последняя победа в РПЛ у «Краснодара» была в августе, когда «быки» переиграли «Ростов» (1:0).

«О «Краснодаре» и в частности о Мусаеве я еще давно все сказал. И своего мнения я менять не собираюсь. У команды очевидный кризис, и, как я вижу, никто не понимает, как выруливать из этой ситуации. Восемь матчей без побед — безумие просто, и это речь идет о топ-клубе России. Напомню, что Ивича убрали за куда меньшую серию без побед. Если завтра «Краснодар» проиграет ЦСКА, то Мусаев должен будет сам уйти в отставку. Но уверен, этого не будет — ему не хватит мужества», — сказал Мостовой «СЭ».

После 13-го тура «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

7 ноября «Краснодар» сыграет против ЦСКА.

Кирилл Радченко

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Александр Мостовой
Мурад Мусаев
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков

Зенит

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 7
П
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Зенит

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 11 1 3
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