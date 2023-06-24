Мостовой: «Малком — самый техничный футболист РПЛ, он превосходит Промеса»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал форварда «Зенита» Малкома самым техничным футболистом РПЛ.

«Малком — самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы. По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не таком высоком уровне, как у бразильца. Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.