Мостовой рассказал об отсутствии трансферов в «Краснодаре»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о трансферах в зимнее трансферное окно.

«Ну правильно он все сказал в принципе. А что он должен сказать, если сверху сказали, что трансферов не будет, что он должен сказать? Жаловаться он не имеет права, команда идет на первом месте. От хороших футболистов никто не откажется. Другое дело, если команда не может купить игрока за 20-30 миллионов, то что здесь такого», — сказал Мостовой Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 39 очками после 18 туров лидирует в таблице РПЛ, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.