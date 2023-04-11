Мостовой рассказал о самочувствие после выписки из больницы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» свое самочувствие после выписки из больницы.

«Все нормально, все хорошо. Это позвоночник. Травма, с которой я двадцать лет играл в футбол со временем и возрастом усугубляется. Выписка не говорит о том, что я завтра вышел и побежал. Это говорит, что нужно каждый раз проходить курс серьезного вмешательства», — сказал Мостовой «СЭ».

9 апреля Мостовой сообщил ТАСС, что находится в больнице из-за старой травмы спины.

11 апреля ТАСС сообщил о выписке Александра Мостового из больницы.