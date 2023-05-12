Мостовой прокомментировал свое решение подать документы для обучения на тренера в академии РФС

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал свое решение подать документы для обучения на тренера в академии РФС.

«Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15-20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию. Я не болтун, как многие. Не для того играл в футбол 20 лет, чтобы потом кричать о своих целях. Жизнь слишком короткая, чтобы загадывать что-то. Доучусь ли до конца? Не знаю даже, что там. Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», ха-ха. Помогали ли мне? Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал. Мне в жизни мало кто помогал вообще, ха-ха», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».