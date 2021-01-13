Экс-футболист «Спартака», «Сельты»? и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» заявление Алекса Крала о мечте поиграть в Англии.

— Сложно сказать, потянет он уровень АПЛ или не потянет. До появления Крала в «Спартаке» о нем никто не слышал и не знал. Почему же он тогда сразу не поехал, грубо говоря, в «Вест Хэм» или «Астон Виллу». Футболист он крепкий, но для английского чемпионата мне трудно сказать. Может быть, и средний. Какая команда из Англии может его взять? Первой пятерки или восьмерки — вряд ли. На замену какую-то могут взять, если агенты потрудятся.

Для нашего чемпионата Крал — достаточно крепкий, хороший полузащитник. Ему бы еще добавить забитых мячей. У нас много футболистов средней линии забивают по одному или по два мяча, это мало. Шесть-восемь мячей за сезон забьет, тогда можно говорить о чем-то.

Если кто-то купит его — пожалуйста. Заменить Крала нетрудно. Это не тот футболист, которого ни в коем случае нельзя отдавать, потому что он решает какие-то сверхзадачи в команде.

Ранее Крал заявил, что с детства мечтал выступать в Англии. Игроком интересовался «Вест Хэм». В сезоне-2020/21 Крал провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи.

(Константин Колмаков)