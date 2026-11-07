Мостовой изъявил желание возглавить «Локомотив»: «Такие люди, как я, в любом плане помогут»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива» и оценил возможность своей работы в московском клубе.

О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) 6 ноября. При этом пресс-служба железнодорожников пока официально не сообщила об уходе Галактионова.

«Увольнение было неизбежно. Это решение пойдет на пользу клубу, если назначат футбольного человека. «Локомотив» — хорошая команда. Они точно выберутся из этой ситуации. Я прожил огромную футбольную жизнь. Александр Мостовой мог бы помочь «Локомотиву». Как тренер? Как кто угодно. Я — легенда советского футбола. Такие люди, как я, в любом плане помогут. Но меня с «Локомотивом» ничего не связывает. Там есть свои ребята, клубу лучше обращаться к ним. Я имею совесть, не лезу никуда», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.