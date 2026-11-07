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Мостовой изъявил желание возглавить «Локомотив»: «Такие люди, как я, в любом плане помогут»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива» и оценил возможность своей работы в московском клубе.

О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) 6 ноября. При этом пресс-служба железнодорожников пока официально не сообщила об уходе Галактионова.

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«Увольнение было неизбежно. Это решение пойдет на пользу клубу, если назначат футбольного человека. «Локомотив» — хорошая команда. Они точно выберутся из этой ситуации. Я прожил огромную футбольную жизнь. Александр Мостовой мог бы помочь «Локомотиву». Как тренер? Как кто угодно. Я — легенда советского футбола. Такие люди, как я, в любом плане помогут. Но меня с «Локомотивом» ничего не связывает. Там есть свои ребята, клубу лучше обращаться к ним. Я имею совесть, не лезу никуда», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.

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Александр Мостовой
Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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