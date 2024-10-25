Мостовой после удаления камней в почках: «На следующей неделе осмотр»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о состоянии здоровья после удаления камней из почек.
«Поеду [на осмотр] на следующей неделе. Сейчас более-менее нормально себя чувствую. Когда приеду на осмотр, то врачи скажут, нужно ли снова ложиться в больницу. Боли ушли, но камни еще есть, поэтому нужно будет смотреть», — цитирует Мостового ТАСС.
Мостовой был выписал из больницы 15 октября.
Источник: ТАСС
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|
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|0
|3
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|27
|
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|7
|2
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|
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|12
|7
|2
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|
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|5
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|
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|
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|
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|12
|2
|5
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|11
|
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|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
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|8
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|Ахмат
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|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
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|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
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|
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|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
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|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
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Фернандо Костанца
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|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2
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