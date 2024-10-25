Мостовой после удаления камней в почках: «На следующей неделе осмотр»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о состоянии здоровья после удаления камней из почек.

«Поеду [на осмотр] на следующей неделе. Сейчас более-менее нормально себя чувствую. Когда приеду на осмотр, то врачи скажут, нужно ли снова ложиться в больницу. Боли ушли, но камни еще есть, поэтому нужно будет смотреть», — цитирует Мостового ТАСС.

Мостовой был выписал из больницы 15 октября.