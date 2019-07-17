Москалев бегал быстрее игроков "Спартака" и "Сочи". Дольше всего играли в футбол в Питере и Черкизове

Владимир Москалев, арбитр получившегося скандальным матча 1-го чемпионата России "Спартак" – "Сочи" (1:0), продемонстрировал в ходе игры хорошие физические данные.

По информации InStat, он пробежал 11 603 метра. Больше только у Сергея Лапочкина – 11 860 метров ("Арсенал" – "Динамо" – 1:1).

У Москалева высокая средняя скорость – 7,42 км/ч. Быстрее перемещался только Лапочкин – 7,6 км/ч.

Соотношение средней скорости воронежского судьи к средней скорости игроков – 1,06. Это лучший показатель среди восьми арбитров в первом туре.

Рефери неплохо выбирал позицию, в ключевых эпизодах оказываясь в среднем на расстоянии в 13,7 метра до мяча, а при фолах – на расстоянии 11,26 метра.

Чистое время матча в Тушине получилось не самым большим – 53 минуты и 36 секунд. А вот, например, в матчах "Зенит" – "Тамбов" (2:1, Алексей Еськов) и "Локомотив" – "Рубин" (1:1, Михаил Вилков) игровое время почти достигло 61 минуты. (Александр Бобров)​

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