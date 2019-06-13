Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. При этом срок их наказания сохранен.
Александр Кокорин и его брат Кирилл ранее получили 1 год 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.
Кокорины, Мамаев и Протасовицкий 8 мая были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorin-mamaev-mosgorsud-rassmatrivaet-apellyaciyu-1555011/
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