Мощное видео из раздевалки "Зенита" после победы над "Оренбургом"

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). После этой игры официальный Твиттер петербуржцев опубликовал видео из раздевалки команды, где футболисты бурно отпраздновали победу.

"Зенит" набрал 44 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Сине-бело-голубые на 6 очков опережают идущий вторым "Локомотив".

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