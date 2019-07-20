11:55 | Футбол — РПЛ

Молодежный состав "Крыльев Советов" крупно победил "Арсенал"

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Молодежный состав "Крыльев Советов" разгромил "молодежку" "Арсенала" со счетом 5:1.

Ранее с крупным счетом 4:0 завершился матч молодежных составов "Краснодара" и "Уфы", победу одержали "быки".

Молодежные команды

2-й тур

"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 5:1 (2:1)

Голы: Мусаев, 30 (0:1). Голенков, 36 (1:1). Котин, 45+1 (2:1). Евинов, 46 (3:1). Тюрин, 51 – с пенальти (4:1). Соколов, 67 (5:1).

Судья: Ульянов (Санкт-Петербург).

20 июля. Самара. Стадион "Металлург (Запасное поле)".

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