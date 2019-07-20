Молодежный состав "Крыльев Советов" крупно победил "Арсенал"

Молодежный состав "Крыльев Советов" разгромил "молодежку" "Арсенала" со счетом 5:1.
Ранее с крупным счетом 4:0 завершился матч молодежных составов "Краснодара" и "Уфы", победу одержали "быки".
Молодежные команды
2-й тур
"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 5:1 (2:1)
Голы: Мусаев, 30 (0:1). Голенков, 36 (1:1). Котин, 45+1 (2:1). Евинов, 46 (3:1). Тюрин, 51 – с пенальти (4:1). Соколов, 67 (5:1).
Судья: Ульянов (Санкт-Петербург).
20 июля. Самара. Стадион "Металлург (Запасное поле)".
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