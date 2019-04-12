"Могли пропустить в концовке". Божович - о победе над "Рубином"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после победы над "Рубином" в матче 23-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда могла пропустить в концовке.

- Очень трудная победа. По-другому мы и не ожидали, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - "Рубин" - хорошо организованная команда. С ней мы старались взять под контроль мяч в первом тайме. Это нам удалось.

Во второй половине игра пошла по-другому. У нас вышел Корниленко, мы начали делать длинные передачи и забили дальним ударом. Мы могли забить еще, но в концовке могли и пропустить. Эта победа очень важна для нас. У команды были три поражения подряд, плюс "давила" турнирная таблица.

"Крылья" набрали 27 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр