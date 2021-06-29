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Моцарт вспомнил опыт работы с Черчесовым в «Спартаке»

17:25
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Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт вспомнил опыт работы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в столичном клубе.

«Это был период его становления как тренера, он начинал расти и набираться опыта. И сейчас он хорошо работает со сборной, по крайней мере, так было на ЧМ-2018. Но так или иначе, 5 лет быть у руля сборной — показатель качества его работы. Так что тот период в «Спартаке» стал отличной подготовкой к новому этапу в его карьере.

Я мало что помню про Черчесова времен «Спартака», потому что это было так давно! Я помню, что некоторые вещи были похожи на то, что я видел в Италии. Могу точно сказать, что Черчесов 2008 года совсем не похож на Черчесова 2021 года. Видно, российская команда понимает, во что они играют. Это такой простой футбол, где Дзюба — самый важный элемент, потому что игра для него настроена хорошо. С моей точки зрения, за Россией интересно наблюдать.

Было ли легко работать с Черчесовым? Мне тогда было 27-28 лет, я уже успел поработать со многими специалистами, поэтому быстро адаптировался к разным идеям. Для меня работа с Черчесовым была расслабленной", — цитирует Моцарта Appsbetting.in.

Моцарт выступал за красно-белых с 2005-го по 2009 год. На его счету 68 матчей за «Спартак».

Дополнительная информация:

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