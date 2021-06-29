Моцарт: «Не мог представить, что Дзюба сделает такую карьеру»

Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт поделился мнением о форварде «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

«Когда я играл с Дзюбой в «Спартаке», мог ли представить, что он вырастет в лидера? Нет, тогда он был слишком молод. Павлюченко играл в стартовом составе. Я рад за Дзюбу, но не мог представить, что молодой парень сделает такую карьеру. Конечно, потенциал был очевиден, но никто не мог предположить, что он станет лидером», — цитирует Моцарта Appsbetting.in.

Моцарт выступал за красно-белых с 2005-го по 2009 год. На его счету 68 матчей за «Спартак».