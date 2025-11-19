Митрофанов: «Засилия легионеров в РПЛ нет. У нас не более 5 процентов иностранцев во всем профессиональном футболе»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не считает, что в российском футболе наблюдается чрезмерное количество зарубежных игроков.

«Всего у нас не более 5 процентов легионеров во всем профессиональном футболе. Что, у нас есть засилие? Нет, засилия нет», — цитирует Митрофанова matchtv.ru.

Также Митрофанов отметил, что среди иностранцев, выступающих в РПЛ, есть игроки сборной Бразилии. В 2025 году за нее играли три футболиста «Зенита»: Дуглас Сантос, Луис Энрике и Жерсон, который в последний раз вызывался в национальную команду до перехода в российский клуб.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» должен прийти новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».