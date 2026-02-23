Митрофанов занял пятое место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов обеспечил договоренности с соперниками сборной России на все международные окна ФИФА, не позволив национальной команде остаться без игровой практики.

Кроме того, Митрофанов вел переговоры по продлению текущих и заключению новых спонсорских контрактов. Так, ему удалось повысить поддержку Кубка России компанией «Фонбет» на 30 процентов (общая сумма договора превысила три миллиарда рублей). Увеличен контракт сборной России с компанией BetBoom (с 400 до 600 миллионов рублей в год). В конце 2025-го РФС подписал партнерское соглашение с «Яндексом» (более 500 миллионов рублей за весь срок). Общая сумма отчислений на миллиард рублей в пользу РФС от партнеров и спонсоров превысила прогнозы.

Проект РФС «Футбол в школе» получил признание со стороны ФИФА и УЕФА, которые назвали его лучшей инициативой в сфере массового футбола в мире. На сегодняшний день каждый восьмой школьник в стране занимается футболом благодаря этому проекту.