Митрофанов: «У РФС есть полномочия ужесточить лимит с более сильной формой»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«РФС много раз давал комментарии. Лимит нужен для чего? У РФС есть полномочия ужесточить лимит с более сильной формой, чем Министерство. Министерство устанавливает минимальное, мы можем еще жестче.

Соотношение времени, которое получают россияне и иностранцы, не меняется по сравнению с самым жестким лимитом в российской истории: у иностранцев — 42%, у россиян — 58%. Засилья иностранцев нет, статистика это опровергает. Существуют разные механизмы увеличения времени россиян на поле.

Что имею в виду под качественными ограничениями? Например, легионер, которого можно брать, из определенного количества стран по рейтингу ФИФА, сыгравшего за сборную», — сказал Митрофанов.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.