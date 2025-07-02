Митрофанов объяснил разницу между «делом «Торпедо» и «делом Писарского»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» порассуждал о деле форварда «Сочи» Владимира Писарского и ситуации с «Торпедо».

Футболист подозревается в ставке на матч с его участием, руководители клуба — в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды: совладелец черно-белых Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов арестованы до 21 августа.

— Как бы вы объяснили аудитории, которая не слишком сведуща в регламентах, почему по итогам «дела «Торпедо» и «дела Писарского» могут быть разные санкции по отношению к клубам — почему у «Торпедо» могут быть проблемы, а у «Сочи», где играл в прошлом сезоне Писарский, нет?

— Потому что существует ответственность как единичных физических лиц, так и физических лиц, которые являются представителями организации. Если эта деятельность системна, то в спортивном праве ее можно перенести на ответственность юридического лица. Она наступает в том числе за определенное поведение руководителя, который выполняет управленческие и административные функции юридического лица, но не за поведение отдельно взятого футболиста. Если, например, будет установлено, что главный тренер или гендиректор склоняли футболиста к совершению определенных действий под угрозой расторжения договора, то, наверное, это может поменять позицию юрисдикционного органа и нашу точку зрения.