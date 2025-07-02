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Митрофанов объяснил разницу между «делом «Торпедо» и «делом Писарского»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» порассуждал о деле форварда «Сочи» Владимира Писарского и ситуации с «Торпедо».

Футболист подозревается в ставке на матч с его участием, руководители клуба — в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды: совладелец черно-белых Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов арестованы до 21 августа.

У&nbsp;владельцев &laquo;Химок&raquo; и &laquo;Торпедо&raquo; возникли проблемы с&nbsp;законом.Почему РПЛ надо не расширять, а сокращать до 12 команд. Мнение Рабинера

— Как бы вы объяснили аудитории, которая не слишком сведуща в регламентах, почему по итогам «дела «Торпедо» и «дела Писарского» могут быть разные санкции по отношению к клубам — почему у «Торпедо» могут быть проблемы, а у «Сочи», где играл в прошлом сезоне Писарский, нет?

— Потому что существует ответственность как единичных физических лиц, так и физических лиц, которые являются представителями организации. Если эта деятельность системна, то в спортивном праве ее можно перенести на ответственность юридического лица. Она наступает в том числе за определенное поведение руководителя, который выполняет управленческие и административные функции юридического лица, но не за поведение отдельно взятого футболиста. Если, например, будет установлено, что главный тренер или гендиректор склоняли футболиста к совершению определенных действий под угрозой расторжения договора, то, наверное, это может поменять позицию юрисдикционного органа и нашу точку зрения.

Источник: РБ Спорт
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Владимир Писарский (Сычевой)
ФК Торпедо (Москва)
Максим Митрофанов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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