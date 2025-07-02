Митрофанов: «Не думаю, что арест руководителей «Торпедо» основан только на показаниях арбитра»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» высказался о деле «Торпедо». В июне на два месяца были арестованы совладелец клуба Леонид Соболев и директор черно-белых Валерий Скородумов, которые обвиняются в попытке дать взятку арбитру.

— На основе каких свидетельств департамент защиты игры собирает информацию по «делу «Торпедо», если два основных фигуранта расследования в СИЗО?

— Во-первых, есть субъекты футбола, которые находятся в доступе. Например, арбитр. Во-вторых, есть такая форма процессуального взаимодействия следствия с той частью общества, где совершено возможное преступление, как представление следователя, когда следователь сообщает об обстоятельствах и фактах, которые привели к совершению, по его мнению, преступления. В рамках такого взаимодействия происходит обмен информацией. Что-то публикует адвокат, за что ему спасибо, мы смотрим, изучаем.

— Правильно ли предполагать, что после первого контакта с представителем «Торпедо» арбитр обратился в РФС, в департамент защиты игры, а уже оттуда пошел сигнал в правоохранительные органы?

— Комментировать такие мероприятия не могу. Но направление ваших мыслей имеет право на существование. Не думаю, что такие серьезные меры реагирования, а именно арест, основаны только на показаниях арбитра.